Белгород, 30 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Медицинские препараты на сумму более 250 тысяч рублей похитили у ветеринарной клиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. В преступлении подозревают работающего там врача, лекарства он планировал продать самостоятельно.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Представители ветеринарной клиники обратились в полицию с заявлением о пропаже медицинских препаратов на сумму более 250 тысяч рублей. Правоохранительные органы выяснили, что к преступлению причастен 41-летний врач этой организации. По предварительным данным, злоумышленник приехал на склад за новой партией медикаментов для животных. Он погрузил в машину 35 коробок с ветеринарным препаратом и увёз их в гараж к знакомому под предлогом хранения. Ветеринар планировал в дальнейшем продать медикаменты.

Похищенные препараты изъяли. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит до двух лет лишения свободы.