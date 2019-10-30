Казань, 30 октября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Мусульманам не стоит отмечать Хеллоуин, не упоминать его, а также не посещать места празднования, поскольку это противоречит «нормальным» традициям и ведет к деградации нации. Об этом заявил начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарии Булат хазрат Мубараков.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. СССР. 1968 Привидение

«Эта культура, можно сказать, в некотором роде превратилась в сатанинскую. В общем все, что противоречит нормальным традициям, общечеловеческим традициям, является сатанинской традицией», — отметил он и добавил, что отношение к этому празднику в ДУМ отрицательное.

Причем негативно оцениваются такие мероприятия, даже если не происходит переодевания в «страшилищ».

"Например, распивают спиртные напитки, совершают прелюбодеяния и так далее (есть очень много непристойного), то мы это воспринимаем как покушение на традиционные нормы человечества в целом. Потому что это ведет к деградации нации, и нация таким образом истребляется», — цитирует представителя управления «Татар-информ».

Он напомнил, что некоторые мероприятия в рамках празднования Хеллоуина напрямую рекламировали как «Бал сатаны», что противоречит религиозным ценностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в России Хеллоуин собираются отмечать лишь 3% участников опроса ВЦИОМ, в рамках которого на вопросы о празднике ответили более 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет. При этом возраст собирающихся праздновать — от 18 до 24 лет. Все остальные респонденты о празднике знают, но основная часть участников опроса воспринимает его как чуждую традицию — 67%.