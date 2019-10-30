В Университет Ганы приняли 12-летнего вундеркинда — СМИ
Аккра, 30 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Ганский 12-летний вундеркинд Вименс Бамфо получил место на факультете государственного управления. Об этом передает ВВС Africa.
По информации телерадиокомпании, Бамфо станет самым младшим из почти 3000 студентов, которые были зачислены в Университет Ганы. Он сдал вступительные экзамены с отличием после того, как его отец Роберт Бамфо обучал его на дому.
Вимнес сказал радиопрограмме BBC, что у него есть амбиции стать президентом Ганы.
«Я хочу стать президентом Ганы, я хочу поднять флаг Ганы и сделать Гану по-настоящему независимой страной, такой как Китай, США, Великобритания и другие страны», — заявил он.
Он надеется изучить конституционное право, политические системы управления, принципы управления, экономики и бухгалтерского учета.
Его отец, имеющий ученую степень в области химического машиностроения, сказал, что успехи его сына не стали неожиданностью.
«Я вложил время и энергию, обучив его необходимым предметам, которые помогут ему принять вызовы и связанные с этим возможности. Так что я не был шокирован», — заявил Роберт Бамфо.