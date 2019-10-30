Аккра, 30 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Ганский 12-летний вундеркинд Вименс Бамфо получил место на факультете государственного управления. Об этом передает ВВС Africa.

Rjruiziii Университет Ганы

По информации телерадиокомпании, Бамфо станет самым младшим из почти 3000 студентов, которые были зачислены в Университет Ганы. Он сдал вступительные экзамены с отличием после того, как его отец Роберт Бамфо обучал его на дому.

Вимнес сказал радиопрограмме BBC, что у него есть амбиции стать президентом Ганы.

«Я хочу стать президентом Ганы, я хочу поднять флаг Ганы и сделать Гану по-настоящему независимой страной, такой как Китай, США, Великобритания и другие страны», — заявил он.

Он надеется изучить конституционное право, политические системы управления, принципы управления, экономики и бухгалтерского учета.

Его отец, имеющий ученую степень в области химического машиностроения, сказал, что успехи его сына не стали неожиданностью.

«Я вложил время и энергию, обучив его необходимым предметам, которые помогут ему принять вызовы и связанные с этим возможности. Так что я не был шокирован», — заявил Роберт Бамфо.