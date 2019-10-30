Киев, 30 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум.

ВАДИМ ЧУПРИНА Сергей Соболев

Украине уже не нужно будет освобождать свои территории после принятия законопроекта№2178−10о вводе рынка земли под редакцией «Слуги народа», потому что граждане России смогут всё скупить. Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«После этого нам даже не нужно будет освобождать эти территории… Россияне зашли собственниками сотен украинских предприятий. Они также могут, обходя закон через подставных лиц, становиться собственниками тысяч и тысяч гектар земли. Хочу напомнить, что в варианте «Слуги народа» 210 тыс га земли можно передавать одному физическому или юридическому лицу, включая совместные предприятия, где сооснователи могут быть из Российской Федерации», — сказал Соболев.

Он считает, что Украина может разрешить иностранцам покупать землю только под промышленное производство.

«Мы категорически отбрасываем возможность продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. Если она промышленного назначения, нет вопросов. Сельскохозяйственного назначения не может продаваться», — добавил Соболев.

Кроме того, он считает, что государственные земли сельскохозяйственного назначения можно продавать только под развитие фермерских хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябреаграрный комитет Рады поддержал законопроект №2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ разрешает иностранцам не только арендовать украинские земли на 50 лет как сейчас, но и покупать её. Законопроект устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения.