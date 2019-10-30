«Батькивщина» обвинила «Слугу народа» в желании «продать Крым и Донбасс»
Киев, 30 октября, 2019, 14:53 — ИА Регнум.
Украине уже не нужно будет освобождать свои территории после принятия законопроекта№2178−10о вводе рынка земли под редакцией «Слуги народа», потому что граждане России смогут всё скупить. Об этом 30 октября в кулуарах парламента заявил заместитель главы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.
Он считает, что Украина может разрешить иностранцам покупать землю только под промышленное производство.
Кроме того, он считает, что государственные земли сельскохозяйственного назначения можно продавать только под развитие фермерских хозяйств.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябреаграрный комитет Рады поддержал законопроект №2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ разрешает иностранцам не только арендовать украинские земли на 50 лет как сейчас, но и покупать её. Законопроект устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения.