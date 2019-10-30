Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 30 октября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. На Ямале на территории промзоны города Ноябрьска произошёл взрыв природного газа в котельной без последующего возгорания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО Всё, что осталось от котельной

Взрыв произошёл около 14:00 по местному времени (12:00 мск). Общая площадь котельной — 24 кв. м. Принадлежит объект одному из строительных магазинов Ноябрьска.

Пострадавших нет. Размер ущерба устанавливается. На месте происшествия работает дознаватель МЧС.