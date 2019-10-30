Алма-Ата, Казахстан, 30 октября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил перспективы развития гражданского общества с членами Национального совета общественного доверия, сообщили 30 октября в пресс-службе администрации главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

В частности, президент встретился с исполнительным директором общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетовой. Токаев также обсудил концепцию «слышащего государства» с руководителем общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой Илеувой. Он подчеркнула важность социологических опросов при реализации этой концепции.

Кроме того, президент поднял вопросы автономии вузов, совершенствования деятельности института общественных советов, а также вопросы развития частной собственности и фондовых рынков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил положение и состав национального совета общественного доверия. Указ о создании совета был подписан 13 июня.

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