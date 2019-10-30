Мадрид, 30 октября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Каталония никогда не выйдет из состава Испании. Об этом 30 октября заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес в своем интервью телеканалу Antena 3.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится», — заявил Санчес и отметил, что в Каталонии существует проблема сосуществования.

Также он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается политический провал движения за независимость региона, и отметил, что готов вести диалог с местной властью на условиях «демократической законности».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября суд в Брюсселе принял решение отложить рассмотрение вопроса об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.