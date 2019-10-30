Пекин, 30 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Южнокорейская автокомпания Hyundai приступила к продажам в Китае обновлённого седана Hyundai Verna. Об этом 30 октября сообщается на сайте Tarantas.news.

Tarantas.news Обновлённый Hyundai Solaris/Verna

В России модель Hyundai Verna известна под названием Solaris. Её рестайлинговая версия уже появилась у китайских дилеров.

В начале сентября 2019 года автокомпания провела премьеру машины на автомобильном салоне в китайском городе Чэнду. Рестайлинговую модель специалисты Hyundai оснастили шестиугольной радиаторной решёткой, улучшенным передним бампером и другой головной оптикой. Дизайн модели выполнен в стиле новой модели Elantra.

Стоит отметить, что новинка стала больше, чем предыдущая модель. Её длина на 25 мм стала больше. При этом длина колёсной базы не изменилась.

В салоне автомобиля появилась модернизированная передняя панель. На ней установлен экран медиасистемы. Также в машине установлены комфортные кресла и боковые поддержки для водителя и переднего пассажира.

Под капотом рестайлингового седана 100-сильный мотор объёмом 1,4 л, который агрегатируется с 6-позиционной «механикой» или с 6-скоростным «автоматом».

Ранее стало известно, что Hyundai инвестирует 50 млн долларов в компанию Velodyne Lidar, которая изготавливает датчики и лидары для технологии автономного вождения. Согласно партнерскому соглашению, заключенному между компаниями, Velodyne Lidar будет создавать системы автономного вождения третьего уровня.

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