Турция откроет консульство в японском городе Нагоя — Эрдоган
Анкара, 30 октября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился открыть консульство в японском городе Нагоя, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.
Иван Шилов ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
Решение было принято после того, как последовал указ об отмене открытия дипломатического представительства в другом городе — Осака. Причины подобного решения не раскрываются.
Нагоя является четвертым по величине городом Японии, открытие здесь турецкого представительства сыграет важную роль в углублении сотрудничества между двумя странами.
Дата начала работу консульства пока не сообщается.