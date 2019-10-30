Томск, 30 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. В ДТП с пожарной машиной и маршрутным автобусом в Томске, по уточнённым данным, пострадали 16 человек.

70.мвд.рф ДТП в Томске

В том числе среди пострадавших в аварии на проспекте Мира — двое детей, передаёт канал «Область здоровья».

Четырнадцать пострадавших доставлены в стационары Томска, двоим оказана медицинская помощь на месте.

Двое госпитализированных ранее были в тяжёлом состоянии. Медикам удалось стабилизировать их состояние до средней степени тяжести.

Двухлетняя девочка, доставленная в больницу скорой медицинской помощи, в госпитализации не нуждалась. После обследования её направили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске 30 октября произошло ДТП на проспекте Мира с участием пожарной машины «Урал», автобуса и легковой иномарки.

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Ранее сообщалось о 12 пострадавших в ДТП.