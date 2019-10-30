Самара, 30 октября, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Руководство самарского метрополитена заключило контракт с ОАО «Метровагонмаш» на покупку четырех вагонов. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Самарское метро

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, ОАО «Метровагонмаш» должен поставить самарскому метрополитену два самоходных вагона и два немоторных вагона метрополитена.

Общая стоимость контракта составляет 270 млн 663 тыс. рублей. Согласно условиям контракта, два немоторных вагона должны быть поставлены самарскому метрополитену до 10 декабря текущего года. Два самоходных вагона должны прийти в Самару до 1 апреля следующего года.