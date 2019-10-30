Сеул, 30 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В рамках обсуждения военных расходов США не требовали от Южной Кореи возмещения расходов на развертывание стратегических вооружений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Navy.mil USS Huston. Южная Корея

Как отметили в министерстве, под стратегическим вооружением подразумеваются бомбардировщики и подлодки, которые курировали вокруг Корейского полуострова для демонстрации силы и сдерживания агрессии.

Напомним, что два раунда переговоров о расходах прошли на Гавайях 23 и 24 октября. Еще одна встреча представителей двух стран состоится в ноябре.

В марте представители Южной Кореи и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,18 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом. Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.