США не просили Сеул возместить расходы за развертывание вооружений — СМИ
Сеул, 30 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В рамках обсуждения военных расходов США не требовали от Южной Кореи возмещения расходов на развертывание стратегических вооружений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, под стратегическим вооружением подразумеваются бомбардировщики и подлодки, которые курировали вокруг Корейского полуострова для демонстрации силы и сдерживания агрессии.
Напомним, что два раунда переговоров о расходах прошли на Гавайях 23 и 24 октября. Еще одна встреча представителей двух стран состоится в ноябре.
В марте представители Южной Кореи и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,18 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом. Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.