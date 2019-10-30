Анкара, 30 октября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на собрании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции заявил: «Если мы заметим, что террористы не вышли за 30-километровый предел зоны безопасности или по какой-либо причине продолжатся их нападения, мы сохраняем за собой право возобновить нашу операцию».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Подобная борьба длится долго. Некоторые нас спрашивают, мол, что будет с террористами за пределами зоны безопасности? С ними произойдет то же, что и с другими. Мы будем вести нашу борьбу до последнего террориста. Мы продолжим добиваться намеченных целей, ведя свою игру и в поле, и за столом переговоров».

Турецкий лидер добавил: «Страны, чья история запятнана геноцидом, работорговлей и колониализмом, не имеют права поучать Турцию или говорить что-либо в ее адрес. Принятый в палате представителей законопроект, сопровождающийся бессвязными заявлениями, связан с введением санкций под предлогом операции «Источник мира» против меня, моей семьи и моих министров. Мы решительно его осуждаем, так как он основан на заявлениях, в течение многих лет распространяемых движением Фетхуллаха Гюлена и не несущих в себе никакой сути. Неужели США настолько измельчали, чтобы стать его жертвой?»