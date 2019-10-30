Кэри, США, 30 октября, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В Fortnite стартовало хэллоуинское событие под названием «Кошмары». Ролик с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале игры 29 октября.

Хэллоуин на Fortnite

Главным нововведением праздничного ивента стал временный режим «сражение с Королём Бури». В нём команде игроков предстоит победить огромное чудовище, призывающее орды зомби.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер от третьего лица. В игре есть три режима: «творческий», «королевская битва» и «сражение с бурей».