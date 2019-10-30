Киев, 30 октября, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Украинские средства массовой информации переполнены агрессией, риторикой ненависти, фейками и манипуляциями. Об этом 30 октября в Мариуполе на «Форуме единства» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. СМИ

«Сегодня наше информационное поле заминировано. Кроме фейков и манипуляций встречается гнев, агрессия, риторика иногда переполнена ненависти. Нам всем обществом стоит глубоко вдохнуть-выдохнуть, спокойно поговорить без лишних эмоций и лишних лозунгов», — призвал Зеленский.

Он напомнил, что крупные украинские СМИ вообще не освещают события в Крыму, а украинцев Донбасса показывают в негативном контексте.

«Он исчез из информационной повестки в СМИ. Воспоминания о людях на подконтрольном Донбассе, так или иначе, связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо. А наших граждан из Луганска и Донецка независимо от их отношения к так называемым ДНР и ЛНР без исключения всех называют «сепарами». В официальной риторике нормой стало называть их «жители временно оккупированных территорий» и все меньше жителей Крыма и Донбасса называют гражданами Украины. Это неправильно. Мы не должны об этом забывать, они не должны об этом забывать», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что «кроме дипломатии нашим приоритетом есть информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма».