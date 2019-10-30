Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Петербургский парламент окончательно разрешил застроить «Сад на Неве» на Смольной набережной зданиями так называемого «судебного квартала», выведя сад из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). За проект 30 октября проголосовало большинство депутатов Заксобрания, девять парламентариев высказались против, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.ru Сад на Неве (цитата «Яндекс. Панорамы»)

«Яблочник» Борис Вишневский попытался выступить по теме, но не успел. «Вы услышали, я уже читаю [проект], уже нельзя», — оборвал его спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Заметим, сад в Центральном районе в спешном порядке вывели из перечня ЗНОП, хотя закон запрещает это делать, если на жителя района в Петербурге приходится менее 6 кв. метров зеленых зон. В Центральном районе этот показатель составляет всего чуть более 4 кв. метров.

Застройка «Сада на Неве» площадью 3 га нужна для возведения там судебного квартала — нового здания Верховного суда РФ и жилья для судей и членов аппарата. Этот квартал перенесли с набережной Малой Невы, где теперь по инициативе Александра Беглова будет разбит арт-парк «Тучков буян».

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В качестве компенсации в ЗНОП пообещали включить шесть новых зеленых зон — небольших участков в том же Центральном районе общей площадью 3,5 га, где должны располагаться скверы или парки. Однако эти участки представляют собой лишь уже существующее уличное озеленение вроде полос между проезжими частями, отметил Вишневский, когда ему удалось попасть на трибуну позднее.

«Уважаемые коллеги, вас обманули. Это никакое не создание зеленых зон. Все территории, которые в качестве компенсации предлагается включить в ЗНОП, чтобы компенсировать исключение «Сада на Неве», это зеленые насаждения, выполняющие специальные функции. Это обычное уличное озеленение. Хотите — можете посмотреть. Например, особенно впечатляет «зеленая зона» вдоль Обводного канала от Атаманского моста до железной дороги. Другие — ничуть не лучше. Всё это — или разделительные полосы посреди проезжей части и набережных, или полоски вдоль набережных. Это уличное озеленение, никакой это не ЗНОП, это к нему вообще не может относиться», — сказал Вишневский.

По его мнению, тот факт, что общая площадь этих полос составляет 3,5 га, является лишь удобной формальностью.

«Это липовая компенсация, это липа, это обман, и не только обман зрения», — заявил депутат. Он подчеркнул, что закон о запрете исключения любых ЗНОП в районах, где озеленение на человека ниже норматива, не предполагает возможности никакой компенсации. Вишневский обещал обжаловать в суде закон о застройке «Сада на Неве», как только он вступит в силу.