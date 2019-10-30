Кабул, 30 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. 29 октября управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов представило данные, согласно которым с первого января текущего года свыше 350 тысяч жителей Афганистана приобрели статус временно перемещённых лиц.

(сс) Todd Huffman Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», мирные жители вынуждены покидать свои дома, так как на большей части территории страны идут активные бои между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно вышеупомянутым данным, мирные жители 31 из 34 провинций Афганистана так или иначе столкнулись с необходимостью покинуть свои дома в силу активных боевых действий.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечает, что за аналогичный период прошлого года около 310 тысяч мирных жителей приобрели статус временно перемещенных лиц.

Увеличение числа временно перемещенных лиц связывается с активизацией боевых столкновений между правительственными силами и группировками на фоне продолжавшихся мирных переговоров между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).