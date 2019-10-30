Миссия ЕС призвала Цхинвал открыть пропускной пункт на границе с Грузией
Тбилиси, 30 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Миссия Наблюдателей ЕС отреагировала на смерть 70-летней женщины в «оккупированном» Ахалгори (югоосетинский поселок Ленингор). Миссия заявила, что для предотвращения дальнейших сложностей нужно как можно скорее открыть пропускной пункт, передает 30 октября Первый канал Грузинского телевидения.
В своем заявлении миссия выразила соболезнования семье скончавшейся и отметила, что «подобные трагедии наглядно показывают, как жесткие ограничения свободы передвижения влияют на население». Представители ЕС напомнили, что пропускной пункт, через который можно попасть из Ленингора в Грузию, закрыт Южной Осетией 5 сентября. Как утверждают в миссии наблюдателей Евросоюза, «из-за этого местному населению не хватает оперативной и адекватной медицинской помощи».
Напомним, 28 октября вечером 70-летнюю жительницу поселка Ленингор отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию.