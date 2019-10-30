Москва, 30 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Декларации, которые были поданы по закону об амнистии капиталов, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу в отношении декларантов. Такое разъяснение дал президиум Верховного суда РФ, рассмотревший сегодня, 30 октября, вопрос о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом 2015 года «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках».

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

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В Верховном суде подчеркнули, что правоохранительные и следственные органы не имеют права доступа к таким материалам даже по решению суда, а суды не должны санкционировать подобный доступ.

«Сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», — подчеркнули в суде, добавив, что режим доступа к ним обеспечивают исключительно органы Федеральной налоговой службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ изъяли декларацию об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Указанные в ней данные стали поводом для обвинения предпринимателя в выводе денежных средств по подложным документам.