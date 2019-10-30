Екатеринбург, 30 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года выложили в открытый доступ для того, чтобы горожане могли оценить намерения застройщиков. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает66.ru.

Gubernator96.ru Александр Высокинский

По мнению главы, строительные компании «потихоньку продавливали» нужные градостроительные решения в мастерской генплана, и теперь жители должны это оценить.

«Ну, а я специально Генплан выложил на всеобщее обозрение, по принципу Петра Первого — «чтобы дурость каждого была видна»», — заявил мэр.

Сейчас в мэрии решили пойти по новому пути — говорить не только с представителями профессионального сообщества, но и с жителями города, сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение проекта генплана продлили на месяц. Горожане могут высказать свои предложения и замечания до 29 декабря 2019 года.