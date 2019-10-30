Усолье-Сибирское, Иркутская область, 30 октября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В интернете появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором видно, как двое мужчин в масках и накинутых на голову капюшонах, вероятно, готовились к нападению на иркутского экс-депутата Сергея Угляницу в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область).

Цитата из видео вероятного нападения на экс депутата в Иркутской области Пострадавший экс-депутат Сергей Угляница после нападения

На кадрах видно, как двое идут между гаражных боксов, а потом резко сворачивают к одному из гаражей, где другой человек, судя по движениям, наносит удары по чему-то или кому-то, находящемуся внутри. Затем съемка прерывается, и на первом плане виден хромающий мужчина, который, по всей видимости, идёт к другому гаражу — просить о помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нападение на бывшего депутата города Усолье-Сибирское Сергея Угляницу, который известен своими публичными разоблачениями деятельности губернатора Приангарья Сергея Левченко, произошло накануне вечером, 29 октября. Жуткая фотография кровавой маски, в которую превратилась лицо пострадавшего после того, как на него напали двое неизвестных мужчин, опубликована на его странице в Facebook. Сергей утверждает, что били его металлической трубой.

Глава региона заявил что взял на контроль расследование данного дела, а также о своей непричастности к избиению оппонента.

Читайте также: «Поломали мне глазницу и нос»: в Приангарье зверски избит общественник