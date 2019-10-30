Чебоксары, 30 октября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с ухудшением погодных условий и снегопадами на дорогах республиканского значения организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций и казённого учреждения «Чувашупрдор». В режиме повышенной готовности находятся городские службы в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Привлечённая снегоуборочная техника в Чебоксарах

Круглосуточно работает центральная диспетчерская служба «Чувашупрдора», совместно с ГИБДД проводится мониторинг ситуации на дорогах и работа с подрядными организациями. На дорогах республиканского значения организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций.

«В обязательном порядке учитываются данные, поступающие с постов дорожного контроля (метеостанций), фиксируются все поступившие по каналу телефонной связи замечания от пользователей дорог», — говорят в учреждении.

В Чебоксарах городские службы переходят на режим повышенной готовности. На круглосуточный режим несения службы личный состав и ответственные лица дорожно-коммунального «Дорэкса» переводятся с 1 ноября. Власти заявляют, что на улицы Чебоксар выйдут около 100 единиц техники.

Отметим, что чебоксарцы могут проверить, как работает снегоуборочная техника на основных дорогах, а также во дворах и на внутриквартальных территориях. Для этого разработан специализированный портал с точками геопозиции снегоуборочной спецтехники. Данные о геолокации обновляются в режиме реального времени, отчет о прохождении техники формируется ежечасно.

Дорожные службы Чувашии призывают водителей быть более внимательными за рулем. Ранее мэрия обратилась к автолюбителям с просьбой поменять летнюю резину на зимнюю и рекомендовала не садиться за руль «без крайней необходимости», не оставлять машины около деревьев и линий электропередач с 30 октября по 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на фоне резкого похолодания ждут ещё два волновых снежных циклона, которые принесут с собой снегопады и метель. 30 октября в Чувашии идёт мокрый снег с дождём, а в ночь с 1 на 2 ноября прогнозируется первый серьезный мороз, −8…−13 градусов. Очередная небольшая порция снега ожидается 2 ноября.