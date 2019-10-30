Москва, 30 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит саммит стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), однако не поедет на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в середине ноября текущего года. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа», — заявил Песков, отметив, что Путин планирует отправиться на саммит БРИКС в трехдневную поездку, и указав, что эта поездка планируется на следующей неделе.

При этом пресс-секретарь президента России уточнил, что на саммите АТЭС, который не будет посещать российский лидер, Россия будет представлена на другом, «но тоже высоком уровне».

Отметим, БРИКС является неформальным межгосударственным объединением, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Цель данного объединения — развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.

Напомним, саммит стран-участниц АТЭС пройдет в Чили 16−17 ноября текущего года.