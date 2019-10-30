Северодвинск, Архангельская область, 30 октября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Производство специальных видов литья на Севмаше будет обновлено в ходе начавшейся модернизации, сообщает 30 октября пресс-служба предприятия.

Металлургия

Сегодня на участке модельной оснастки введены в эксплуатацию новый деревообрабатывающий фрезерно-расточной центр с ЧПУ, две новые индукционные плавильные печи, центробежная машина для производства втулок, смеситель с вибростолом. Отмечается, что модернизация цеха проводится по федеральной целевой программе техперевооружения предприятий.

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ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных комплексов России. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Расположено в Северодвинске Архангельской области. Цех специальных видов литья в составе предприятия занимается изготовлением отливок из различных металлов и сплавов.