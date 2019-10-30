Москва, 30 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум.

Профессор ВШЭ попытался оскорбить русских и русский язык, а подоплека его высказываний, очевидно, политическая, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 30 октября, комментируя заявления сотрудника ВШЭ Гасана Гусейнова в Facebook.

finamfm Гасан Гусейнов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Гусейнов написал, что «эта страна» (Россия) говорит сейчас только на «убогом клоачном русском», что граждане других стран умнее и человечнее, а Россия «одичала».

"Я прочитал оригинал поста Гасана Гусейнова в Facebook. Для меня как носителя русского языка во многих и многих поколениях его слова отвратительны. Но не это главное. Гусейнов безграмотен, и это — к вопросу о профессорстве. Что это за «кыргызы»? Фонетические законы, благозвучие русского языка не дают права на такое коверканье. «Кы», «гы», «хы» — такие сочетания фонем для русского языка невозможны.

Вот сразу и вскрывается политическая подоплёка этого высказывания. Она очевидна и по многим другим деталям, но я специально взял фонетический аспект, а не, например, «в Украине». Прогнуться перед украинцами, прогнуться перед Западом, прогнуться перед кем угодно, а вот русским, которых в России, напомню, более 80 процентов, а в Москве ещё больше, — сказать гадость…

Оскорбить русских и русский язык Гусейнов попытался. Попытался — и испугался: именно об этом говорят его последующие «разъяснения» в духе «я, мол, не это имел в виду». Хорошо, что испугался.

Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич назвал заявление профессора (!) Гусейнова «не вполне адекватным» и «крайне односторонним». Неадекватность и односторонность — это, скажите, нормальные качества для профессора?

Зная общую политическую позицию руководства ВШЭ, я не сомневаюсь, что никаких мер против профессора Гусейнова, опозорившего звание русского филолога, принято не будет. Вся надежда на самих студентов. Или, может быть, им нравится, что их наставниками являются подобные русофобствующие персонажи?» — отметил Михаил Демурин.