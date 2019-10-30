Москва, 30 октября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. С 1991 года в нашей стране официально отмечается День памяти жертв политических репрессий — 30 октября. ИА REGNUM начинает опрос, который позволит вам высказать свое мнение об этой дате.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Нужен ли России такой день, если да, то зачем, если нет, то почему? Были ли репрессированы ваши родственники или родственники ваших знакомых? В чём была главная причина волны репрессий в конце 1930-х годов? Как вы считаете, в нынешней РФ помогли бы репрессии решить острейшие внутренние проблемы?

Ответы на эти и другие вопросы с помощью уникальной платформы STIRVOX дадут вам возможность увидеть, кто они — те сограждане, которые разделяют вашу точку зрения. Сколько им лет, каковы их политические взгляды, где именно они живут, настолько они образованы — различные детали создают объёмный социологический портрет участников наших опросов.