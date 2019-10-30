Екатеринбург, 30 октября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Свердловской области на уборку дорог от снега будет выведено 130 единиц техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожие в метель

В управлении уточнили, что по данным синоптиков 31 октября и 1 ноября сильные снегопады и метели ожидаются на юге и юго-востоке региона.

«Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», — сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к свердловским водителям обратилась Госавтоинспекция. Автовладельцам рекомендовали сменить резину на своих машинах и проявлять повышенную осторожность во время выездов.

Напомним, что в результате осадков и похолодания на дорогах региона образовался гололёд.