Мехико, 30 октября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Президент Панамы Лаурентино Кортисо прибыл с официальным визитом в Мехико, где он встретится со своим мексиканским коллегой Андресом Лопесом Обрадором.

Presidencia.gob.pa Лаурентино Кортисо

Кортисо был встречен в международном аэропорту Мехико заместителем министра иностранных дел Мексики, курирующим латино-карибский регион, Максимилиано Рейесом.

В полдень в Национальном дворце президента Панамы примет Андрес Лопес Обрадор, там пройдёт официальная приветственная церемония в честь высокого гостя. Далее состоится обед лидеров двух государств.

В социальных сетях Кортисо написал, что целью его визита является установление с Мексикой отношений взаимного сотрудничества и привлечение инвестиций в панамскую экономику, с помощью которых правительство страны рассчитывает на создание дополнительных рабочих мест.