Томск, 30 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. УМВД России по Томской области обнародовало видео с места ДТП на проспекте Мира в Томске.

УМВД России по Томской области Скриншот видео с места ДТП с 12 пострадавшими в Томске

Речь идёт о ДТП с автобусом, пожарным автомобилем «Урал» и легковой иномаркой.

Видео открывается по ссылке, предоставленной полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске в ДТП с автобусом и пожарной машиной 30 октября пострадали 12 человек, в том числе двое детей.