Екатеринбург, 30 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличат траты на работу скорой медицинской помощи (СМП). Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как заявил в своём докладе перед региональным правительством глава свердловского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерий Шелякин, расходы на СМП проиндексированы в проекте бюджета на 2020 год лишь на 2%. Данный показатель вдвое меньше уровня инфляции.

При этом в целом доходы и расходы ТФОМС вырастут на 7%. Особое внимание уделят борьбе с онкозаболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валерий Шелякин анонсировал рост трат на борьбу с онкологией в 2020 году. В частности, на лечение онкозаболеваний в круголосуточном стационаре выделят почти 5 млрд рублей, что на 44% больше показателей 2019 года.