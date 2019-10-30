Кишинёв, 30 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Арест на имущество бывшего лидера молдавской Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка наложила Антикоррупционная прокуратура Молдавии. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 30 октября.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

По данным прокуратуры, общая сумма составила 55 млн леев (примерно $3 млн по курсу). Замороженными оказались банковские счета олигарха, а также 100% уставного капитала компаний BB-Dializă и BASS-Systems.

Сообщается, что данные меры приняты, чтобы избежать отчуждения собственности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее антикоррупционная прокуратура Молдавии объявила Плахотнюка в розыск. Причиной этого стала неявка бизнесмена в орган уголовного преследования, где его обвиняют в коррупции.

Ранее сообщалось, что Плахотнюк покинул Молдавию в июне, после ухода правительства Демпартии в отставку.