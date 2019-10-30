Вашингтон, 30 октября, 2019, 12:19 — ИА Регнум.

Борьба вокруг признания геноцида армян в годы Первой мировой войны превратилась в наши дни в инструмент политической конъюнктуры, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 30 октября, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США.

ИА REGNUM Михаил Демурин

Как сообщалось ранее, 29 октября американские депутаты утвердили решение о признании геноцида армян в Османской империи.

«Признание» Палатой представителей Конгресса США геноцида армян в Османской империи и реакция на это решение министра иностранных дел Турции лишь подтверждают для меня очевидное: «борьба» вокруг признания или непризнания этого преступления против человечества и человечности в годы Первой мировой войны превратилась в наши дни в некий инструмент современной политической конъюнктуры. И не более того.

Российская Федерация, напомню, официально признала геноцид армян в 1995 году. Значит ли это, что ранее наша страна не признавала этого преступления? Нет, конечно. Ещё в середине 1960-х годов в преддверии 50-летия геноцида армян советским руководством было принято решение соорудить посвящённый этой трагедии мемориальный комплекс. Он был открыт в Ереване 1967 году, называется он Цицернакаберд, и его изображение является самым распространенным архитектурным символом, ассоциируемым с памятью о геноциде.

Что же касается решения, принятого в нашей стране именно 1995 году, то здесь во всем комплексе сопутствовавших обстоятельств для меня очевидно присутствует политическая составляющая: мы помним, что в этот период происходило в Чеченской республике и какую позицию в отношении сепаратистов и террористов занимала тогда Анкара. Мешает это признание современным российско-турецким отношениям? Нет, не мешает.

Возвращаясь к американцам, подчеркну, что речь идёт лишь о позиции одной из палат Конгресса США. В Вашингтоне ещё долго будут разыгрывать эту тему в политических целях: угрожать поднять признание на более высокий уровень, класть его в долгий ящик и так далее.

Если же говорить об истории, о неизбежности признания исторических фактов, то в случае с преступлениями, которые были совершены в отношении армянского населения Османской Империи, надо помнить: они были осуждены в качестве преступления против человечества ещё в 1915 году в совместной Декларации Великобритании, Франции и Российской Империи», — отметил Михаил Демурин.