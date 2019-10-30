От Зеленского требуют рассказать о планах по Донбассу
Киев, 30 октября, 2019, 12:13 — ИА Регнум.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно проинформировать общество о дальнейших шагах Киева в рамках подготовки к встрече «нормандской четверки», чтобы избежать возможного нарастания протестных настроений. Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
Она обвинила политических оппонентов в нагнетании обстановки, используя недостаточную информированность граждан о происходящем в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.
При этом депутат допускает распространение протестных настроений, «если не будет коммуникации» властей с гражданами.
Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером, 29 октября, в Киеве под зданием офиса президента прошла акция протеста (до 400 человек). Люди требовали прекратить разведение войск в отдельных регионах Донбасса, скандировали «нет капитуляции» и жгли файеры.