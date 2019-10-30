Ярославль, 30 октября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Следственный комитет и прокуратура начали проверки попавшего на видео инцидента с «массовым избиением» девочки в детском саду № 236 в Ярославле. Свою проверку ведут департамент образования мэрии города и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин. Между тем, эксперты ИА REGNUM полагают, что истинной причиной инцидента стали кадровые проблемы в дошкольном образовании.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Детский сад № 236 в Ярославле

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования, с группой занималась воспитательница «глубоко пенсионного» возраста. Пока неясно, что именно произошло, и было ли избиение. На видео видно, что девочка лежит на земле, а другие дети встают на нее ногами и пинают. Скорее всего, девочка не плакала, так как другие дети гуляли рядом и почти не обращали внимания на происходящее. Сейчас однозначно можно говорить только об одном — воспитательница не справилась со своими обязанностями. В этом уверены и в департаменте, и коллеги воспитателя.

«Я не могу оправдать воспитателя, хоть она моя коллега. Дети на прогулке все время должны находится в зоне видимости воспитателя, даже если она стоит спиной. Воспитатель должна организовывать подвижные игры. Дети не могут быть предоставлены сами себе. Я могла бы понять, если бы один раз прошлись по лежащей девочке. Но это продолжалось три минуты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат муниципалитета Ярославля, старший воспитатель одного из детских садов Елена Горбунова.

Вероятно, постоянно контролировать детей на прогулке воспитатель не могла в силу особенностей возраста — ей 69 лет. Сейчас она отстранена от работы. Но более глубокой причиной стали кадровые проблемы в дошкольном образовании.

«Это вопиющее проявление тех проблем, которые есть сегодня. Очень остро стоит вопрос нехватки воспитателей, — говорит депутат Елена Горбунова. — Зарплаты очень низкие, нагрузка большая, работа усложняется. Работать никто не идет. Это ни для кого не секрет. Оклад воспитателей составляет около 7300 рублей. Премия складывается из трех показателей — образование, стаж и категория. Но это небольшие коэффициенты — 0,1, 03, 0,4. Заработная плата от 16 до 20 тысяч рублей в месяц. Родители предъявляют повышенные требования. Из специализированных учебных заведений в профессию идут один-два человека с потока. В итоге в детские сады принимают людей, у которых нет опыта, нет квалификации, или же воспитатели в возрасте остаются «до последнего». Еще острее ситуация с нянечками, у которых зарплата 10 тысяч рублей. Они должны помогать воспитателям, но мы уже этого не просим — лишь бы посуду помыли».

Что же касается сути конкретного инцидента, то специалисты призывают не делать скоропалительных выводов. По мнению педагога-психолога, директора ярославского «Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Марины Луканиной, видео не позволяет сделать однозначных оценок. Но истина будет установлена в ходе проверок.

Нужно четко разобраться в причинах происшествия. Это может быть что угодно. Может быть, дети заигрались. Бывает, что дерутся лучшие друзья, — говорит Марина Луканина. — Бывает что в детском коллективе возникает травля, когда агрессии подвергается один ребенок. Порой дети копируют поведение взрослых. Дети не бывают жестокими, бывают жестокими ситуации, в которые они попадают. Нужно понять, что этому предшествовало. Важно, что взрослые должны осознавать свою ответственность. Бывает, что мы видим, как дети дерутся на улице и не пресекаем. Или человек видит детскую жестокость, но начинает снимать это на видео, вместо того, чтобы остановить.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте образования мэрии Ярославля, проверка продлится до 6 ноября. После чего будут озвучены ее итоги.