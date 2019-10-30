Москва, 30 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В Москве позитивно оценивают начало процесса разведения сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе возле населенного пункта Золотое. Об этом 30 октября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы позитивно оцениваем (начало процесса разведения сил и средств в Донбассе)», — заявил Руденко.

Также он отметил, что несмотря на то, что данный процесс является позитивным, необходимо дождаться его завершения.

Отметим, ранее, 29 октября, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в населённом пункте Золотое в Донбассе начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и силами ополченцев и что на очереди развод сил в районе населённого пункта Петровское. Позднее данную информацию подтвердил штаб операции украинских силовиков.