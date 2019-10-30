Мумбаи, Индия, 30 октября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Из-за глобального потепления финансовая столица Индии город Мумбаи окажется под водой к 2050 году. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на исследование Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца.

Rajesh Rathod Мумбаи

Специалисты указанного Климатического центра подчеркнули: «Благодаря новым более точным методам расчёта с использованием данных со спутников нам удалось обнаружить, что предыдущие оценки влияния глобального потепления на рост уровня Мирового океана были слишком оптимистичны». По новым данным, более 150 млн индийцев будут вынуждены покинуть свои дома из-за изменения климата к 2050 году. Сообщается, что к середине столетия Мумбаи будет «смыт с лица земли» в результате глобального потепления.

Напомним, что Мумбаи является финансовой столицей Индии и одним из наиболее популярных среди туристов городов страны. Численность населения Мумбаи превышает 12,4 млн человек.