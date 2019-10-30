Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Петербурга предъявила претензии к обоснованию объемов субсидирования транспортных предприятий из городского бюджета. Об этом заявил 30 октября председатель КСП Вадим Лопатников в Заксобрании Петербурга в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

«Ряд расходов неинформативен и недостаточно обоснован. В первую очередь это определение размеров субсидий метрополитену и городским перевозчикам», — сообщил Лопатников.

Как сообщалось, представляя проект, губернатор Александр Беглов назвал необходимым повышение тарифов на общественный транспорт для граждан и отметил, что компенсация транспортным предприятиям в 2020 году и так вырастет на 11% и составит 46 млрд рублей.

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Добавим, вице-губернатор Эдуард Батанов объяснил необходимость повышения тарифов тем, что стоимость проезда не поднимали с 2017 года, между тем электроэнергия и топливо подорожали.