Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. На стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый сериал по вселенной «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Об этом 29 октября сообщил портал Deadline.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Дейенерис Таргариен и Джон Сноу

«Дом дракона» — это приквел «Игры Престолов», который расскажет о знаменитом доме Таргариенов. В основу сюжета сериала легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания WarnerMedia анонсировала собственный стриминговый сервис HBO Max. На нём будут выходить как оригинальные проекты компании, так и популярные кинохиты.