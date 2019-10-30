Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. У Петербурга нет «других вариантов», кроме как повысить стоимость проезда в общественном транспорте в 2020 году либо существенно повысить субсидии перевозчикам за счет всех налогоплательщиков. Об этом заявил 30 октября вице-губернатор города Эдуард Батанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«У нас, хочу напомнить, тарифы не повышались с 2017 года. При этом, если посмотреть, как росли цены на электроэнергию — более 20% рост. Как росли цены на дизель — мы сами всё видим — это более 17%. Собственно говоря, мы в этих ножницах и находимся», — объяснил Батанов депутату Заксобрания Борису Вишневскому в ответ на соответствующий вопрос.

Сейчас стоимость разового проезда на метро в Петербурге составляет 45 рублей, и из них, по словам Батанова, 5 рублей приходятся на транспортную безопасность. Причем даже повышение тарифа до 50 рублей не выведет его на уровень выше себестоимости, подчеркнул вице-губернатор, а именно такое предложение сейчас зафиксировано в пояснительной записке к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год.

«Эти ножницы привели к тому, что мы должны либо увеличивать тариф, либо увеличивать субсидирование. В этом году субсидирование метро, наземного транспорта и участников у нас составило 39 с лишним миллиардов рублей», — сказал Батанов.

Он отметил, что относительно точных цифр повышения «варианты существуют разные», и они будут рассмотрены на этапе второго чтения бюджета.

«В любом случае это либо повышение тарифа, либо субсидий — других вариантов нет», — подчеркнул вице-губернатор.