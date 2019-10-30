Архангельск, 30 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Впервые с новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения «Князь Владимир», построенного на Севмаше, произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве обороны РФ.

HoteitH Атомная подлодка «Князь Владимир»

По данным ведомства, пуск ракеты был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону «Кура» на Камчатке в рамках плановых испытаний подводной лодки. Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Закрытие района стрельбы обеспечили суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Отметим, что ракетоносец проекта «Борей-А» был заложен на стапеле Севмаша в 2012 году в присутствии президента РФ. АПЛ спроектирована АО «ЦКБ МТ «Рубин» (г. Санкт-Петербург). Вывод из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Владимир» состоялся в ноябре 2017 года.