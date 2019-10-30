Москва, 30 октября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В феврале 2020 года московский арбитраж должен приступить к рассмотрению иска государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» к кипрской компании STACKNET LIMITED. Истец требует обратить взыскание на принадлежащую компании долю в российской фирме «Стек дата нетворк», которая составляет почти 100%. Долю ВЭБ требует реализовать с публичных торгов по цене более 400 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Иск «об обращении взыскания на принадлежащую компании «Стекнет лимитед» долю в размере 99,99 998% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Стек дата нетворк» путём её реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 411 600 000 рублей», был подан 15 октября 2019 года. Компания-ответчик учреждена на Кипре в 2011 году, о конечных бенефициарах ничего не известно.

Заседание по рассмотрению иска назначено на 13 февраля 2020 года.

Компания, об акциях которой идёт речь, создана в июне 2011 года в Москве для предоставления услуг телефонной связи. Директор с 2013 года — Алексей Мищенко, в числе участников, помимо кипрской компании, Михаил Чучкевич с несущественной долей (менее 0,1%). Уставный капитал ООО — 5 млн рублей. В выписке из ЕГРЮЛ уточняется, что доля кипрского участника находится в залоге у ВЭБ по кредитному договору от 26 сентября 2012 года «до полного погашения кредита».

По иску госкорпорации общество «Стек дата нетворк» взято под наблюдение в рамках банкротного иска. В ходе слушаний сообщалось, что в сентябре 2012 года госкорпорация выдала ООО кредит «в форме кредитной линии с лимитом выдачи 2 172 510 000 рублей». Проценты по кредиту в срок ответчик не уплатил, и кредитор обратился в суд с банкротным иском. 28 августа 2019 года арбитражный суд иск удовлетворил и ввёл в отношении ООО наблюдение до 20 февраля 2020 года. Также было решено включить в реестр кредиторов требование госкорпорации «в размере 1 554 327 833,78 руб. основного долга и процентов, 174 864 182,63 руб. штрафных санкций — в третью очередь удовлетворения». Временным управляющим ООО назначили Анну Мальцеву.