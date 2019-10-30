Кандидат в послы США готова помочь Грузии построить процветающее общество
Вашингтон, 30 октября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 29 октября в заседании комитета по внешним связям Сената была заслушана выдвинутая на должность посла США в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщается на официальном сайте Сената.
Дегнан в своем выступлении обозначила основные направления ее деятельности в случае занятия должности посла. Кандидат в послы отметила необходимость поддержки курса Грузии на евроинтеграцию и сотрудничества между НАТО и Грузией. Дипломат также указала на значение сотрудничества с Грузией в сфере безопасности.
В своем выступлении Дегнан подчеркнула важность создания независимой судебной системы и плюрализма СМИ в Грузии, заверив, что «готова работать со всеми политическими игроками в Грузии, чтобы удостовериться, чтобы выборы, запланированные в следующем году были честными и свободными».
Кандидат в послы затронула вопрос «оккупированных регионов Грузии» (т.е. Абхазии и Южной Осетии), выразив твердую поддержку «территориальной целостности государства».