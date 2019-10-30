Токио, 30 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Создателя серии игр Super Mario Bros. Сигэру Миямото признали почётным деятелем культуры в Японии. Об этом 29 октября сообщил новостной портал The Sankei News.

Super Mario Bros

Миямото получил это звание за то, что его игры стали «представителями японской культуры мирового класса». Церемония награждения состоится 3 ноября 2019 года.

Напомним, Сигэру Миямото также известен по играм Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox и др. Геймдизайнер работает в компании Nintendo с 1977 года.