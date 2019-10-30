Москва, 30 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Положение Консервативной партии Великобритании непрерывно ухудшается: она расколота, а правительство непопулярно, и его рейтинги продолжают падать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя новость о том, что в Великобритании 12 декабря будут проведены досрочные выборы в парламент.

Conservatives.com Борис Джонсон

«Ситуация тупиковая, и Джонсон не хотел досрочных выборов. Они ему не нужны. Он непопулярен, и итоги выборов могут только ухудшить его положение, — считает Кагарлицкий. — Но есть несколько обстоятельств, которые толкают Джонсона на выборы. Первое, это внешнее давление и репутация недемократа, врага британских институтов, узурпатора власти и так далее. В этой ситуация упираться и отказывать от проведения выборов опасно. Особенно, если учесть, что с Brexit пока ничего не получается и ситуация тупиковая. В сложившейся ситуации выгоднее перенести центр тяжести политических дебатов на другие вопросы, а потом, если Джонсону удастся выиграть, он сможет заручиться новым большинством».

Напомним, как сообщалось ранее, Палата общин проголосовала за законопроект о проведении досрочных выборов в Великобритании 12 декабря. За выборы высказались 438 парламентариев, а против только 20.