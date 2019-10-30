Рим, 30 октября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. С 2016 года число находящихся в Италии нелегальных мигрнатов остается почти неизменным и составляет около 3,2 миллиона человек, передает Agenzia Italia в среду, 30 октября, со ссылкой на данные экспертного исследования Idos.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия и мигранты

Практически не увеличивается и общее число иностранных граждан, живущих в Италии (около 5,2 миллиона человек, что составляет около 8,7% населения страны).

По общему количеству живущих в стране иностранных граждан Италия занимает третье место в ЕС после Германии (9,7 миллиона человек) и Великобритании (6,3 миллиона).