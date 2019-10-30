Горно-Алтайск, 30 октября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Катунском заповеднике в Республике Алтай медведь «изучил» фотоловушку, при помощи которой учёные изучали обитателей тайги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Сайт Катунского заповедника katunskiy.ru Медведь на Алтае повредил фотоловушку

«Хозяин тайги, заметив аппаратуру, решил, видимо, изучить и попробовать его на зубок, тем самым нанес серьезный ущерб аппаратуре», — сообщили в заповеднике.

По мнению специалистов, это было сделано намерено, поскольку медведь мог почувствовать запах человека и посчитать это вторжением на свою территорию.

Сайт Катунского заповедника katunskiy.ru По словам специалистов, медведь это сделал намеренно

Отмечается, что ранее лесные обитатели не раз покушались на аппаратуру учёных, но столь серьёзное повреждение было нанесено впервые. При этом зверь не повредил карту памяти, благодаря чему стала известна внешность «злоумышленника».

"И судя по полученным кадрам, медведь вполне хорошо готов к предстоящей зимней спячке», — добавили сотрудники учреждения.

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