Баку, 30 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку прокомментировал, как проходит реализация российско-турецкого меморандума по Сирии.

Mil.ru Сергей Шойгу

Российский министр отметил, что в ходе практического исполнения того, о чем договорились Москва и Анкара, имеются трудности, но альтернатив данному соглашению он не видит.

«Меморандум, подписанный президентами Турции и России, реализуется не без труда, но видим, что это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Стоит отметить, что в Баку российский министр прибыл 29 октября для участия в заседании Совета глав Минобороны стран — членов СНГ.

Как передавало ИА REGNUM, меморандум об урегулировании ситуации на севере Сирии подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября. После этого Анкара приняла решение прекратить военную операцию «Источник мира», для проведения которой турецкая армия нарушила сирийскую границу. Официальный Дамаск поприветствовал данное соглашение.