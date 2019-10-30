Дмитрий Миляев назначен на должность главы администрации Тулы
Тула, 30 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Миляев избран на должность сити-менеджера решением депутатов гордумы 30 октября.
По итогам отбора конкурсной комиссии депутатам были представлены два кандидата помимо Дмитрия Миляева, на пост сити-менеджера претендовал также глава территориального управления Зареченского округа Максим Щербаков. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Миляева.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава регионального минсельхоза Дмитрий Миляев был назначен на должность первого заместителя главы администрации Тулы 16 сентября, тогда же стало известно о сложении полномочий сити-менеджера Евгением Авиловым.
На пост главы администрации города изначально заявились четверо кандидатов, однако по итогам собеседований в конкурсной комиссии отбор прошли лишь Миляев и Щербаков.