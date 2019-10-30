Тула, 30 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Миляев избран на должность сити-менеджера решением депутатов гордумы 30 октября.

Tula.ru Дмитрий Миляев

По итогам отбора конкурсной комиссии депутатам были представлены два кандидата помимо Дмитрия Миляева, на пост сити-менеджера претендовал также глава территориального управления Зареченского округа Максим Щербаков. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Миляева.

«Неожиданно, что единогласным решением мне доверено возглавить администрацию Тулы. Это большая честь. Сделаю все для того, чтобы наше сотрудничество было эффективным, плодотворным и качественным», — цитируют « Тульские новости » Миляева.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава регионального минсельхоза Дмитрий Миляев был назначен на должность первого заместителя главы администрации Тулы 16 сентября, тогда же стало известно о сложении полномочий сити-менеджера Евгением Авиловым.

На пост главы администрации города изначально заявились четверо кандидатов, однако по итогам собеседований в конкурсной комиссии отбор прошли лишь Миляев и Щербаков.