Иркутск, 30 октября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В сфере лесовосстановления в Иркутской области и Забайкалье выявлены нарушения, характер и масштабность которых говорит о том, что соответствующие ведомства долгое время не выполняли свою работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры по итогам проверки.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

«На фоне глобального изъятия лесных ресурсов из природной среды лесовосстановление на Байкальской территории (в границах Иркутской области) проводится чуть более чем на 13% от существующей потребности», — отметили в надзорном органе.

Всего в двух регионах «забыли» восстановить леса на территории более 2,5 тыс. га. При посадке деревьев также выявлен поверхностный подход — отсутствует разнообразие пород, а приживаемость саженцев низкая.

Кроме того, чиновники необоснованно утверждали проекты лесовосстановления путём естественного зарастания. Это проводилась там, где, по утверждению прокуратуры, необходимо было высадить выращенные в питомниках деревья.

«В результате бездействия и ненадлежащего исполнения контрольных полномочий органами власти и специально созданными учреждениями происходит деградация лесов. Присущий сибирским районам хвойный лес с огромной скоростью и в больших объемах сменяется мелколиственным, что не может не отразиться на экологической и экономической ценности леса», — подчеркнули в прокуратуре, добавив, что новые леса не способны обеспечить выполнение своих средообразующих, водоохранных, защитных и оздоровительных функций.

Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, чиновников от лесного хозяйства прибайкальских регионов ранее не раз ловили на незаконной передаче охраняемых лесов под вырубку.

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