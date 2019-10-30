Абакан, 30 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Надзорным органам стоит дать экспертную оценку высказываниям преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова на предмет нарушения ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), так называемой экстремистской статьи, считает хакасский политолог Дмитрий Буреев.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«Оценка господина Гусейнова субъективна, я с ней не согласен», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, высказывание преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова о России и русском языке вызвало большой общественный резонанс. На своей странице в «Фейсбуке» Гусейнов написал, что в Москве, где во множестве проживают представители разных народов, «невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

»Потому что империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна. Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни», — заявил преподаватель ВШЭ.

В целом, комментируя это заявление, Дмитрий Буреев подчеркнул, что в настоящее время «русский язык все больше деформируется, например, теми же американизмами».

»Молодое поколение говорит сленгом, более старшее — зачастую выражает свои мысли нецензурной бранью. После введения ЕГЭ по русскому языку и литературе качество знаний по этим важнейшим дисциплинам резко снизилось, свой вклад внесли и социальные сети. Печатное слово перестало цениться, журналистика идет на поводу у конъюнктуры: короче, проще, примитивней», — подытожил политолог.